Николай Илиев стана европейски шампион по борба до 17 години

Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети до 17 години в Самоков.

Българинът направи страхотен турнир и победи съперници от Турция, Румъния, Унгария и Украйна, за да стигне до финала.

В битката за златото Илиев изигра много драматичен мач срещу руския състезател Артьом Ананян. След оспорвана схватка българинът спечели решаваща точка в последните секунди и грабна европейската титла.

Той е вторият шампион за България на турнира след Георги Мърков-младши.

Още един българин се представи отлично – Радослав Великов-младши спечели сребърен медал при най-леките. 15-годишният талант стигна до финала след силни победи и впечатляващ обрат на полуфинала.

Така България продължава със силното си представяне на европейското първенство в Самоков.