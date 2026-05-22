Прокуратурата в Ямбол се самосезира по сигнали за силна неприятна миризма в града

Районна прокуратура - Ямбол се самосезира по множество сигнали на граждани и по публикации в медиите за силна неприятна миризма, разпространяваща се в град Ямбол, съобщиха от институцията. Разпоредена е проверка с участието на няколко служби.

По случая ще работят съвместно служители на Териториалната дирекция „Национална сигурност“, Областната дирекция на МВР – Ямбол, Община Ямбол, Областна администрация – Ямбол и Регионалната инспекция по опазването на околната среда и водите в Стара Загора.

Проверката трябва да установи причината и произхода на миризмата и дали тя води до замърсяване на въздуха, съответно – до опасност за хора, животни и растения, посочват от прокуратурата. Ще се установят и хора, фирми или организации, имащи отношение по случая и да им бъдат взети сведения. Ще бъде иззета и цялостната документация по случая.

След приключване на проверката, събраните материали ще бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Ямбол, който да предприеме последващи действия, съобщават още от прокуратурата.

По повод сигнали и публикации в социални мрежи за силна неприятна миризма в града, от местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ също разпространиха позиция. „Към момента няма данни проблемът да е свързан с градската канализационна мрежа или с дейността на Пречиствателната станция за отпадъчни води, посочиха от дружеството.

„В индустриалните зони на града и извън урбанизираните територии функционират различни производствени и стопански обекти, чиято дейност би могла да бъде източник на необичайни миризми“, написаха още от ВиК - Ямбол. Те посочват, че се извършва засилен контрол върху предприятията, заустващи индустриални отпадъчни води в канализационната мрежа и изразяват готовност да съдействат на компетентните институции при необходимост.

# неприятна миризма #прокуратурата #ямбол

