Окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица по случая "Баба Алино"

Окръжна прокуратура - Варна образува досъдебно производство за бездействия на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността Баба Алино, съобщиха от прокуратурата.

Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага.

Към настоящия момент по случая в Окръжна прокуратура - Варна се води едно досъдебно производство, а в Районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства, свързани с този случай.

Уточнява се, че на 11 март 2026 г., по повод постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите - Варна, съдържащ доклади и констативни протоколи относно изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри, а за друга част липсват строителни книжа, на ОД на МВР-Варна е възложено извършването на проверка.

Материалите са постъпили в Районна прокуратура - Варна на 27 май 2026 г. След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления по чл. 282 от НК, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура - Варна.

Наред с това Районна прокуратура - Варна наблюдава и три досъдебни производства:

На 13 май 2026 г. е образувано досъдебно производство за това, че в периода от 26 януари 2026 г. до 4 февруари 2026 г. пред служба "Геодезия, картография и кадастър" и пред община Варна, са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район "Приморски" при община Варна.

Незабавно са уведомени Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, СГКК, Агенцията по вписванията, Община Варна - дирекция МДТ, както и ТД на НАП - Варна, при осъществяване на функциите си да имат предвид, че документите са неистински, с оглед предотвратяване настъпването на щети за гражданите.

На 24 януари 2025 г.е образувано досъдебно производство за това, че са потвърждавани неистини в писмени декларации относно обстоятелството, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 г. Досъдебното производство и към настоящия момент не е приключило.

На 4 декември 2024 г. е образувано досъдебно производство за това, че в периода от 22 юли 2024 г. до 25 юли 2024 г. в землището на Варна, местност Баба Алино, без редовно писмено позволително са отсечени от горския фонд 41 дървета.

От Апелативна прокуратура - Варна обръщат внимание, че образуваните във връзка със случая на установено строителство в местността Баба Алино досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от НПК.