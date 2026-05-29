За политическата цена на скандала с "незаконния град" край Варна

И отново по заплетения казус във Варна. Вчера Общинският съвет изслуша кметът на Варна Благомир Коцев и като че ли след изслушването въпросите станаха още повече, а отговори не се получиха. Стана ясно, че по време на предната кметска администрация са били издавани тези прословути документи за търпимост, а пък всъщност строителството на тези 104, ако трябва да бъдем точни, сгради, в тези 100 декара е започнало по време на администрацията на кмета Коцев.

Георги Георгиев, общински съветник, "Възраждане": "Това, което стана ясно след изслушването на кмета е, че той е гузен и бяга бързо. Това е най-видимия резултат от вчерашното мое изслушване. След като той излезе, прочете си речта, написана от неясни пиари, напусна залата и не остана на де-факто самата дискусия, която трябваше да бъде проверена. Залата беше пълна, гражданите искаха обяснение, общинските съветници задаваха въпроси непрекъснато, бяха поставени изключително важни теми, защото основният проблем е тук на местно ниво, основният проблем е администрацията, която повече от година мълчи, и в частност кмета и не предприеме никакви конкретни действия за преустановяне на украинския анклав."

Има законови разпоредби кой и как може да разпореди събарянето на построените вече сгради:

арх. Стоян Петков, бивш главен архитект на Варна, общински съветник, ГЕРБ:"Процедурите са ясно регламентирани в закона. Компетенциите по член 223 от Закона за устройство на територията са ясни и това е изключително правомощие по отношение на строителния контрол, само и единствено на кмета. Те са бързи и лесни административни стъпки и документи. Евентуално забавенето идва от обжалването им. Но свършването на работата по установяване на строежите, коалифицирането им като незаконни, спиране на изграждането, това става доста бързичко, въпрос на седмици."

Стоян Петков обвини администрацията и кмета Благомир Коцев в "чудовищно бездействие" през последните две години и половина.

От своя страна общинският съветник от ПП-ДБ Мария Ангелова обясни, че строителството е започнало през октомври 2023 г.

Мария Ангелова, общински съветник, ПП-ДБ: " И аз да започна от удостоверенията за търпимост, като само искам да отбележа, че същите са удостоверителен документ за незаконно изградение строежи до 31 март 2021 година, което дава възможност на тези сгради да не бъдат събаряни, да бъдат ползвани и да може да има разпоредителни действия с тях. По карти се установява, че към 2021 година такива сгради не е имало. Апропо към колегите от ГЕРБ, строителството започва на 27 октомври 2023 година. Строителството, имате преди, извинявайте, че ви прекъсвам, на първата сграда, така ли? Да, точно така, на сградите. Между Общинската администрация и съответните служби има кореспонденция с излъчване на многобройни сигнали, които, ето аз имам списък тук, наброят на 113 на брой. За да бъда точна в хронологията, първият сигнал от граждани е подаден юни 2024 година, когато са изградени 11 сгради, когато е издаден акт от съответната администрация."

Очаква се в 10.30 от Корпорация КУБ - строител в местността "Баба Алино" да дадат пресконференция и да бъдат получени поне част от отговорите на въпросите от последните дни.

