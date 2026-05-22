Кои са Дани и Габо, които за първи път ще прекосят България със скейтборд

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Никой не е прекосявал България със скейтборд ...досега. Но двама скейтъри са готови да го направят. На 29 май те тръгват от Брегово към Варна, а за по-малко от две седмици трябва да изминат над 540 км само с бутане на скейт. Зад щурото приключение стоят две силни лични истории, направо са си готови за филм. Единият, Габриел Искрев - Габо, е прекосил сам-самичък Европа на скейт, а другият - Даниел Димов - Дани, е заменил живота в САЩ и Хавай с пермакултурни градини в България. В това лудо пътешествие Дани и Габо се обединяват и тръгват с кауза за повече спорт, свобода и живот близо до природата.

Дани в момента е в градината в село Голяма Желязна. Иска да я превърне във външна класна стая за природосъобразно земеделие. Там курсисти ще учат как се отглежда чиста храна чрез принципите на пермакултурата, съчетавайки традиционни практики и съвременни устойчиви методи.

В градината се отглеждат билки, зеленчуци и ядливи гъби като шийтаке, кладница и лъвска грива, а всяка леха е част от идеята за по-близък до природата начин на живот.

Дани разказва, че вдъхновението му идва от годините, прекарани в Хавай, където търси връзка с природата и собствените си корени. Днес той съчетава любовта към скейтборда и устойчивия живот, за да вдъхновява младите хора да бъдат по-активни и по-близо до природата.

Всичко за чудната градина на Дани - гледайте в предаването "Бразди" в събота.

Първият си скейтборд Габо получава на Коледа в Бургас, когато е на 10 и оттогава не се разделя с него. И често скейтът го спасява. В момента Габо работи като санитар в Правителствена болница. Негова мисия е да помогне на повече деца да спортуват и живеят здравословно.

Той е на 24. Първият в света, прекосил Европа от най-северната до най-южната ѝ точка на скейт. През 2024 г. за 90 дни той изминава близо 3300 км. Той е Габриел Искрев, по познат в скейт средите като Габо.

Габриел Искрев - Габо, скейбордист: "Тръгнах от Норвегия и бутах до Испания, почти 3300 км, спах навън, запознах се с много хора. Осъзнах,че светът не е толкова страшно място, колкото и да ти е абсурдна идеята няма невъзможни работи, стига да го искаш."

По пътя дo достигането на заведните 3300 км, той попада на различни предизвикателства и премеждия.

Габриел Искрев - Габо, скейбордист: "Проблемът беше, че не навсякъде ставаше да се бута скейтборд, трябваше да сменям маршрути няколко пъти в Испания и Франция си го направих на няколко етапа, трябваше да спирам за по няколко дни, болеше ме едното коляно, храненето - забравяш за него заради адреналина."

Първият си скейтборд получава на Коледа, когато е на 10 и вече 14 години не се разделя с него. Споделя и за първият му досег до това изживяване.

Габриел Искрев - Габо, скейбордист: "Бях на село при баба ми, пуснах телевизора сутринта, гледах предаване, в което обесняваха за физиката на скейтборада, скейбордист прескал кошче със скейборд без да му паднат краката и си казах това е невъзможно."

За карането на скейтборд, казва.

Габриел Искрев - Габо, скейбордист: "Най-голямата свобода, която имаш. Когато се качиш върху скейборда не работят само краката, а цялото тяло - поглед, рамене, баланс, как ще се завъртиш, мозъка работи, цялото тяло, изисква и много упоритост, защото е много трудно и трябва и време, за да успееш да го напрвиш красиво и също доста болка."

Сега пред него предстои ново предизвикателство. Този път той няма да е сам. Заедно с него скейтборд, до скейборд ще бъде Даниел Димов. Заедно ще покорят България на дължина. Двамата без да знаят един за друг и че имат обща идея се събират за това иззижяване. За него казват: Габо каже ли, че ще направи нещо - значи ще го направи.

Габриел Искрев - Габо, скейбордист: "Решили сме, искаме да избутаме България със скейт и ще го направим отделно ще обвържем нашето пътуване с кауза. В момента уча педагогика и преди давах уроци по скейт на деца и съм си казал, че искам да науча 20 деца по пътя да карат скейт може и повече. Да им покажа колко много може да те отвори погледа към света тази играчка на колелца."

Началото е следващият петък, 29 май, от град Брегово, а финалът е във Варна - на 10 юни. Маршрутът е с дължина 540 км, а те ще го изминат с бутане на скейт.

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026" пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия"?
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране
Грешка в матурата по английски език за ниво B1.1
Български ученик спечели елитен конкурс за наука и инженерство
Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов пред "Говори сега"
Тържествено шествие, официална церемония и празничен концерт в София за 24 май
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен...
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
