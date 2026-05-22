Откриха нова ветереринарна амбулатория в приюта за кучета в Горни Богров

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ана-Мария Георгиева
Новата ветеринарно-медицинска амбулатория в приюта в Горни Богров официално отвори врати. Базата е оборудвана с модерна техника, която значително ще подобри диагностиката, лечението и спешната помощ за животните, настанени в приюта. -

Амбулаторията е от първа категория - най-високият клас в сферата на ветеринарното медицинско оборудване.

Дойчин Неновски, временно и.д. директор на ОП "Екоравновесие": "В нея има най-модерна техника, чисто нова и позволява да се извършат почти всички необходими манипулации за кучетата, които са настънали в Горни Богров."

инж. Николай Неделков, зам.-кмет на Столичната община в направление "Околна среда": "В която могат да се извършват операции без да се налагат да превозваме кучетата на големи разстояния в града. Тук могат да се извършват и част от кастрацията на кучетата, които се намират в приютите на "Екоравновесие".

Лечебницата позволява голям капацитет кучета ба бъдат лекувани за ден. А най-важното е, че базата ще подобри реакцията при спешни случаи.

инж. Николай Неделков, зам.-кмет на Столичната община в направление "Околна среда": "Защото когато имаме спешни случаи, да кажем на коремна операция, кучето ще може да бъде докарана директно тук и екипите веднага да реагират без да се налага то да бъде карано в други клиники."

Дойчин Неновски, временно и.д. директор на ОП "Екоравновесие": "Най-честите случаи всъщност са инфекционните заболявания, които, за съжаление, при толкова голям приют все още са предизвикателства за нас. Смятаме поетапно с новата амбулатория, да прегледаме абсолютно всяко едно куче, независимо в общата или в индивидуална клетка, социално, или агресивно."

Предизвикателството, което предстои пред екипа на приюта, е намирането на достатъчно добър и квалифициран персонал за модерната амбулатория.

инж. Николай Неделков, зам.-кмет на Столичната община в направление "Околна среда": "Но предвид условията, които представяме, мисля, че това ще бъде доста по-лесна задача, защото когато всичко е направено професионално и с необходимата техника, работата на квалифицираните кадри ще бъде много по-лесна."

В приюта в Горни Богров има над 1000 кучета. Това е и един от най-големите приюти на Балканите. Вследствие от дългогодишното безотговорното отношение на
институциите и на нас хората, броят на бездомните животни на улицата продължава да расте и съответно приютите да са препълнени.

Дойчин Неновски, временно и.д. директор на ОП "Екоравновесие": "Кучетата трябва да се кастрират, да се предотвратят тези изхвърления, които всъщност пълнят нашите приюти. И така, с повече мисъл за животните, с малко повече отговорност, кастрирайте си животните, заповядайте в нашия приют. Има много кучета, които са подходящи за осиновяване."

Работата в приюта е тежка и екипът разчита до голям степен на доброволците.

Дойчин Неновски, временно и.д. директор на ОП "Екоравновесие": "Винаги може да намерите вашия нов приятел тук при нас. И, разбира се, заповядайте, като доброволци, защото доброволческият труд е изключително важен, разчитаме на него, и без него наистина няма да успеем да се грижим за толкова много кучета."

Адекватното и съвременно отношение към кучетата в приютите е въпрос не само на медицина, но и на обществена и човешка отговорност към бездомните животни.

