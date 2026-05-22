Нова модерна амбулатория в Горни Богров подобрява грижата за безстопанствените животни (СНИМКИ)

Грижата за безстопанствените животни в София навлиза в нов етап с откриването на модерна ветеринарна амбулатория в приюта в Горни Богров. Базата от първа категория разполага със съвременно оборудване за диагностика, хирургия и следоперативни грижи, включително две операционни маси, инхалационна анестезия и апаратура за стоматологични и ортопедични интервенции. На място могат да се извършват и кръвни изследвания, както и ехографска диагностика.

По време на откриването заместник-кметът по екология на Столичната община Николай Неделков подчерта, че модернизацията на приютите е част от дългосрочната политика на София за хуманно отношение към животните. Той отчете, че през последните две години броят на кучетата в общинските приюти е намалял със 17%, което позволява повече инвестиции в условията и медицинската грижа за животните.

Неделков посочи още, че новата амбулатория е реализирана със средства от икономии в ОП "Екоравновесие" и ще позволи извършването на почти всички спешни операции на място. Паралелно с това общината работи по повишаване на енергийната ефективност на обектите и по модернизацията на клиника "Връбница".

Директорът на ОП "Екоравновесие" Дойчин Неновски заяви, че новата база ще осигури по-бърза и качествена медицинска помощ за животните и ще подобри условията на работа на ветеринарните екипи.