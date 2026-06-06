ЦСКА стартира подготовка на 10 юни и ще изиграе три контроли в Австрия

Представителният тим на ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда), в 18:00 часа, съобщиха от пресслужбата на "червените".

Първото занимание на клубната база в Панчарево ще е открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Преди това – в 17:30 часа, старши треньорът Христо Янев ще отговаря на журналистически въпроси.

На 16 юни (вторник) тимът от Борисовата градина ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на "армейците", които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн – Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница.

Летните контроли на ЦСКА:

20 юни – Динамо Киев, Украйна

24 юни – Полесие Житомир, Украйна

27 юни – Карабах, Азербайджан

3 юли – Марек Дупница

Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително.