БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в...
Чете се за: 04:30 мин.
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милан чупи трансферния си рекорд

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Окончателната стойност на сделката възлиза на 55 милиона евро с включените бонуси.

Гонсало Рамош
Снимка: БТА
Слушай новината

Милан е постигнал споразумение с Пари Сен Жермен за трансфера на нападателя Гонсало Рамош срещу рекордните за клуба 55 милиона евро, включително бонусите, съобщава The Athletic.

По-рано през деня португалското издание A Bola и френският L'Equipe разкриха, че "росонерите" са отправили първата си официална оферта за португалския национал. Първоначалното предложение е било на стойност около 40 милиона евро, което е останало под исканата от ПСЖ сума от 50 милиона евро плюс бонуси.

Според журналиста на The Athletic Джеймс Хорнкасъл преговорите между двата клуба са се развили изключително бързо, като ключова роля за финализирането на сделката е изиграл известният агент Жорже Мендеш.

Италианският трансферен експерт Даниеле Лонго уточнява, че окончателната стойност на сделката възлиза на 55 милиона евро с включените бонуси, което я превръща в най-скъпия входящ трансфер в историята на Милан.

Любопитното е, че Рамош вече е преминал задължителните медицински прегледи, докато се намира с националния отбор на Португалия на световното първенство през 2026 година във Флорида.

Интерес към 25-годишния нападател е проявявал и Атлетико Мадрид, но ръководството на Милан е успяло да изпревари конкуренцията. Според информациите собственикът на клуба Гери Кардинале е използвал добрите си отношения с президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, за да ускори финализирането на трансфера.

Парижани привлякоха Гонсало Рамош от Бенфика през 2024 година срещу 65 милиона евро. През изминалия сезон португалецът записа 12 гола и две асистенции в 45 мача за носителя на трофея в Шампионската лига, но желанието му за повече игрово време е наклонило везните към трансфер на "Сан Сиро".

#Гонсало Рамош #Милан #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
2
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
3
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
4
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че няма сграда, но издавали удостоверения за търпимост
5
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че...
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната
6
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Европейски футбол

Рекорд по зрителски интерес на световното първенство
Рекорд по зрителски интерес на световното първенство
Конрад Лаймер остава в Байерн Мюнхен до 2029 година Конрад Лаймер остава в Байерн Мюнхен до 2029 година
Чете се за: 01:10 мин.
Лоран Мекис: Макс Верстапен иска да остане в Ред Бул Лоран Мекис: Макс Верстапен иска да остане в Ред Бул
Чете се за: 01:50 мин.
Мачът между Иран и Египет на Мондиал 2026 ще премине под знака на Прайд уикенда в Сиатъл Мачът между Иран и Египет на Мондиал 2026 ще премине под знака на Прайд уикенда в Сиатъл
Чете се за: 02:27 мин.
Напрежение в лагера на Уругвай преди решителния сблъсък с Испания Напрежение в лагера на Уругвай преди решителния сблъсък с Испания
Чете се за: 02:07 мин.
Юрген Клоп отправи критики към тима на Германия Юрген Клоп отправи критики към тима на Германия
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им
Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След катастрофите на АМ "Тракия" и "Струма": Кога мантинелите са ефикасни? След катастрофите на АМ "Тракия" и "Струма": Кога мантинелите са ефикасни?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом" Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
"Писна ми да убиват нашите деца": Бдения в страната в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Проверка на БНТ: Претоварват ли се камионите, превозващи зърно?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
БНТ с висока оценка от EBU: Старт на подготовката на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ