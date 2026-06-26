Милан чупи трансферния си рекорд

Милан е постигнал споразумение с Пари Сен Жермен за трансфера на нападателя Гонсало Рамош срещу рекордните за клуба 55 милиона евро, включително бонусите, съобщава The Athletic.

По-рано през деня португалското издание A Bola и френският L'Equipe разкриха, че "росонерите" са отправили първата си официална оферта за португалския национал. Първоначалното предложение е било на стойност около 40 милиона евро, което е останало под исканата от ПСЖ сума от 50 милиона евро плюс бонуси.

Според журналиста на The Athletic Джеймс Хорнкасъл преговорите между двата клуба са се развили изключително бързо, като ключова роля за финализирането на сделката е изиграл известният агент Жорже Мендеш.

Италианският трансферен експерт Даниеле Лонго уточнява, че окончателната стойност на сделката възлиза на 55 милиона евро с включените бонуси, което я превръща в най-скъпия входящ трансфер в историята на Милан.

Любопитното е, че Рамош вече е преминал задължителните медицински прегледи, докато се намира с националния отбор на Португалия на световното първенство през 2026 година във Флорида.

Интерес към 25-годишния нападател е проявявал и Атлетико Мадрид, но ръководството на Милан е успяло да изпревари конкуренцията. Според информациите собственикът на клуба Гери Кардинале е използвал добрите си отношения с президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, за да ускори финализирането на трансфера.

Парижани привлякоха Гонсало Рамош от Бенфика през 2024 година срещу 65 милиона евро. През изминалия сезон португалецът записа 12 гола и две асистенции в 45 мача за носителя на трофея в Шампионската лига, но желанието му за повече игрово време е наклонило везните към трансфер на "Сан Сиро".