По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса заяви, че работата му приключва след световното първенство по футбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Марсело Биелса намекна в четвъртък, че няма да остане селекционер на националния тим на Уругвай по футбол след юли, казвайки, че работата му в отбора приключва със световното първенство.

"Нашата работа приключва със световното първенство", каза Биелса на събитие, организирано от Уругвайската футболна асоциация.

Въпреки че не даде подробности за думите си, местните медии съобщиха, че аржентинецът няма да продължи, след като настоящият му договор изтече в края на турнира от 11 юни до 19 юли, който ще се играе в САЩ, Мексико и Канада.

"Чудо е в спортната кариера на всеки професионалист да участва на световното първенство. Ще бъда завинаги благодарен на Уругвай, че ми позволи да се насладя на състезание като световното първенство", каза Биелса.

Биелса ще бъде треньор на третия си Мондиал – след елиминирането на Аржентина в груповата фаза през 2002 г. и загубата на Чили на осминафиналите от домакините Бразилия през 2014 година. След успешен престой в Лийдс Юнайтед, Биелса пое Уругвай през 2023 година, след напускането на Диего Алонсо и се радва на силен старт, извеждайки тима до третото място на Копа Америка през 2024.

Връзката му с отбора обаче постепенно започна да се влошава, след като беше публично критикуван от най-добрия реализатор на Уругвай за всички времена – Луис Суарес, на фона на поредица от вътрешни конфликти, които повдигнаха съмнения относно управлението му на отбора. Формата на Уругвай нестабилна напоследък с равенства срещу Англия и Алжир през март, както и загуба от САЩ с 1:5 през ноември.

Уругвай ще започне кампанията си на световното първенство на 15 юни срещу съперниците си от група "H" - Саудитска Арабия, преди да се изправи срещу тимовете на Кабо Верде и Испания.

БНТ ще излъчи всички мачове от Мондиал 2026.

