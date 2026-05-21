Фридрих Мерц предлага роля на Украйна в структурите на ЕС, като междинна стъпка за членство

Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Европейският съюз да предостави на Украйна пряка роля в структурите на блока като междинна стъпка към членство.

В писмо до европейските лидери, цитирано от Ройтерс, Мерц предлага на Украйна да бъде предоставен нов статут на "асоцииран член". Той ще позволи на украински представители да участват в срещите на върха и министерските срещи на Европейския съюз, но без право на глас.

Германският лидер предлага и поемането на "политически ангажимент" за прилагане на клаузата за взаимна помощ на блока спрямо Украйна. Според него промените биха могли да улеснят постигането на споразумение за прекратяване на войната с Русия.