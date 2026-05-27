Националите продължават подготовката без Ефе Али преди контролите с Черна гора и Молдова

Националният отбор на България по футбол продължава подготовката си за предстоящите контролни срещи с Черна гора и Молдова, като в третия ден от лагера участие взеха общо 25 футболисти.

Единственият отсъстващ е халфът на Локомотив (Пловдив) Ефе Али, който е ангажиран с клубния си тим за баража срещу Лудогорец за място в Лигата на конференциите. Двубоят е насрочен за 29 май, а Али е и единственият дебютант в състава за предстоящите проверки.

След пауза от две години и половина в националния тим се завръща Патрик-Габриел Галчев. Той и Лукас Петков застанаха пред медиите в “efbet Национална футболна база” в София, като и двамата подчертаха, че победите в предстоящите мачове са задължителни и не могат да служат оправдания като умора в края на сезона.

Селекционерът Александър Димитров няма да може да разчита на част от основните си футболисти, сред които капитанът Кирил Десподов, Илия Груев, Филип Кръстев и вратарят Димитър Митов. Въпреки отсъствията, наставникът ще даде шанс на нови лица да се докажат и да затвърдят мястото си в състава преди есенните мачове от Лигата на нациите.

Първата проверка е срещу Черна гора на 1 юни, а четири дни по-късно България ще се изправи срещу Молдова. Двубоите могат да се наблюдават по БНТ!