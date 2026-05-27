Историческо злато за България при девойките на...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
DARA влезе в класацията на Billboard
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Националите продължават подготовката без Ефе Али преди контролите с Черна гора и Молдова

25 футболисти тренират в лагера, селекционерът Александър Димитров ще разчита на нови имена за предстоящите проверки

Националният отбор на България по футбол продължава подготовката си за предстоящите контролни срещи с Черна гора и Молдова, като в третия ден от лагера участие взеха общо 25 футболисти.

Единственият отсъстващ е халфът на Локомотив (Пловдив) Ефе Али, който е ангажиран с клубния си тим за баража срещу Лудогорец за място в Лигата на конференциите. Двубоят е насрочен за 29 май, а Али е и единственият дебютант в състава за предстоящите проверки.

След пауза от две години и половина в националния тим се завръща Патрик-Габриел Галчев. Той и Лукас Петков застанаха пред медиите в “efbet Национална футболна база” в София, като и двамата подчертаха, че победите в предстоящите мачове са задължителни и не могат да служат оправдания като умора в края на сезона.

Селекционерът Александър Димитров няма да може да разчита на част от основните си футболисти, сред които капитанът Кирил Десподов, Илия Груев, Филип Кръстев и вратарят Димитър Митов. Въпреки отсъствията, наставникът ще даде шанс на нови лица да се докажат и да затвърдят мястото си в състава преди есенните мачове от Лигата на нациите.

Първата проверка е срещу Черна гора на 1 юни, а четири дни по-късно България ще се изправи срещу Молдова. Двубоите могат да се наблюдават по БНТ!

#Национален отбор на Черна гора по футбол #Национален отбор на Молдова по футбол #Ефе Али #Национален отбор на България по футбол

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
DARA влезе в класацията на Billboard
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
България започна с равенство срещу Израел на европейското по минифутбол
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Премиерът Румен Радев с коментар от Париж за оставката на Сарафов и...
Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в...
Жители на „Младост" отново на протест срещу строежа на...
DARA влезе в класацията на Billboard
