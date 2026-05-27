Маурицио Сари напусна Лацио по взаимно съгласие

Италианският Лацио се раздели със старши треньора Маурицио Сари по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба.

67-годишният специалист приключва втория си престой начело на римляните след само един сезон, който не оправда очакванията. Отборът завърши на девето място в Серия А и загуби финала за Купата на Италия от Интер.

Краткият втори период на Сари в Лацио контрастира с първия му престой между 2021 и 2024 година, когато изведе тима до второто място в първенството през 2023-а, преди да се оттегли по семейни причини.

Според информации в италианските медии, Сари е близо до това да поеме Аталанта, докато за негов наследник в Лацио се спряга бившият селекционер на Италия Дженаро Гатузо.

Треньорската рокада е част от по-широки промени в Серия А, след като по-рано през седмицата Милан също се раздели със своя наставник Масимилиано Алегри непосредствено след края на сезона.