Манчестър Юнайтед е близо до трансфер на Едерсон

Манчестър Юнайтед е на крачка от привличането на полузащитника на Аталанта Едерсон, съобщават британските медии. Преговорите между двата клуба са в напреднала фаза, като се очаква сделката да бъде финализирана до края на седмицата.

Според информацията, трансферната сума ще бъде около 38 милиона паунда - 35 милиона гарантирани и още 3 милиона под формата на бонуси. Халфът бе сред основните цели на Атлетико Мадрид, но испанският клуб е пренасочил вниманието си към Жоао Гомеш, което отвори възможност за "червените дяволи“.

Мениджърът на Аталанта Рафаеле Паладино наскоро намекна за интереса към бразилеца, след като той остана неизползвана резерва в мач срещу Фиорентина, като потвърди, че "голям клуб“ следи ситуацията около него.

От "Олд Трафорд“ виждат в Едерсон потенциален заместник на Каземиро, който се очаква да напусне през лятото. В същото време клубът продължава да следи и други опции за подсилване на халфовата линия, сред които са Карлос Балеба от Брайтън и Матеуш Фернандеш от Уест Хем.

През изминалия сезон Едерсон се отличи с добри показатели в дефанзивен план в Серия А, но анализатори отбелязват, че той не е толкова продуктивен в изграждането на атаки – фактор, който може да постави под въпрос ролята му като директен наследник на Каземиро.

Въпреки това, финансовите параметри на сделката и опитът му в силно първенство като италианското правят трансфера привлекателен за ръководството на Манчестър Юнайтед.