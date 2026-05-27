Сити води на Юнайтед в борбата за Елиът Андерсън

Манчестър Сити води надпреварата за подписа на Елиът Андерсън, като халфът на Нотингам Форест е по-склонен да премине на „Етихад“, отколкото при градския съперник Манчестър Юнайтед.

Очакванията са нарастващи, че 23-годишният футболист ще напусне „Сити Граунд“ през лятото. Манчестър Юнайтед обаче не са готови да наддават прекомерно или да влизат в продължителни преговори.

Все още няма постигната сделка между Форест и Сити, като двете страни са далеч една от друга в оценката си за играча, което оставя трансфера отворен. Сделката може да се превърне в рекордна за британски футболист и да надмине платените от Арсенал 105 милиона паунда за Деклан Райс през 2023 г.

В лагера на Форест се смята, че ако има голяма продажба това лято, тя ще бъде именно Андерсън, а силно представяне на Мондиала с Англия би повишило цената му.

След равенството 1:1 срещу Борнемут, мениджърът на Форест Витор Перейра заяви, че Андерсън и Морган Гибс-Уайт заслужават „най-високото ниво на световния футбол“.

Той би предпочел да задържи и двамата, но именно Андерсън изглежда по-вероятен за продажба, особено след като Форест не се класираха за европейските турнири след 16-ото място във Висшата лига.

„Ако искаме да се борим за по-високи цели, трябва да задържим най-добрите си играчи“, каза специалистът. „Ако не, ако сменяш състава всяка година, е трудно да бъдеш постоянен и да изграждаш нещо по-силно. Не можем да контролираме пазара, но сме на една линия с клуба – да опитаме да задържим повечето и да управляваме ситуацията“, добави мениджърът.

Андерсън, който спечели Европейското първенство до 21 години с Англия през 2025 г., се присъедини към Форест от Нюкасъл Юнайтед през 2024 г. за 35 млн. паунда и има 92 мача и 6 гола.

Двубоят срещу Борнемут беше неговият 50-и за сезона.