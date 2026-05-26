БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити води преговори с Енцо Мареска за наследник на Гуардиола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Италианецът е фаворит за поста, но финалните детайли по договора все още се уточняват

манчестър сити води преговори енцо мареска наследник гуардиола
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ръководството на Манчестър Сити продължава преговорите с Енцо Мареска относно възможността той да наследи Пеп Гуардиола начело на тима.

Очаква се италианският специалист да подпише договор за три години, като към момента се доуточняват последните детайли около назначението, включително кога точно ще поеме отбора и кои ще бъдат част от неговия щаб. Според информацията, окончателното споразумение може да бъде постигнато в следващите дни.

Мареска не е непознат за клуба, след като беше част от щаба на Гуардиола при требъла през сезон 2022/23. За последно той работи в Челси, откъдето си тръгна в началото на годината, въпреки че имаше дългосрочен договор.

Междувременно от Манчестър Сити обявиха и напускането на част от екипа на Гуардиола, сред които са Пеп Лийндерс и Коло Туре, което допълнително подсказва за предстояща сериозна промяна в клуба.

Самият Гуардиола вече обяви, че ще си вземе почивка от футбола след края на сезона, без да прави конкретни планове за бъдещето си. Испанецът призна, че иска да отдели повече време на семейството си и да се отдаде на почивка, преди да реши каква ще бъде следващата стъпка в кариерата му.

#Енцо Мареска #ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
3
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
4
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
5
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Европейски футбол

Гледайте последния за сезона епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Гледайте последния за сезона епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад
Чете се за: 02:37 мин.
Падербон си осигури промоция в Бундеслигата Падербон си осигури промоция в Бундеслигата
Чете се за: 02:42 мин.
Испания с Ламин Ямал и Нико Уилямс, но без играчи на Реал за Мондиал 2026 Испания с Ламин Ямал и Нико Уилямс, но без играчи на Реал за Мондиал 2026
Чете се за: 02:55 мин.
Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония
Чете се за: 01:22 мин.
Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата" Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата"
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ