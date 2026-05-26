Манчестър Сити води преговори с Енцо Мареска за наследник на Гуардиола

Ръководството на Манчестър Сити продължава преговорите с Енцо Мареска относно възможността той да наследи Пеп Гуардиола начело на тима.

Очаква се италианският специалист да подпише договор за три години, като към момента се доуточняват последните детайли около назначението, включително кога точно ще поеме отбора и кои ще бъдат част от неговия щаб. Според информацията, окончателното споразумение може да бъде постигнато в следващите дни.

Мареска не е непознат за клуба, след като беше част от щаба на Гуардиола при требъла през сезон 2022/23. За последно той работи в Челси, откъдето си тръгна в началото на годината, въпреки че имаше дългосрочен договор.

Междувременно от Манчестър Сити обявиха и напускането на част от екипа на Гуардиола, сред които са Пеп Лийндерс и Коло Туре, което допълнително подсказва за предстояща сериозна промяна в клуба.

Самият Гуардиола вече обяви, че ще си вземе почивка от футбола след края на сезона, без да прави конкретни планове за бъдещето си. Испанецът призна, че иска да отдели повече време на семейството си и да се отдаде на почивка, преди да реши каква ще бъде следващата стъпка в кариерата му.