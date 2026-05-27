Джейми Варди напуска Кремонезе, но ще продължи да играе

Бившият нападател на Лестър Сити Джейми Варди е взел решение да напусне Кремонезе, след като договорът му с италианския клуб изтече това лято.

39-годишният ветеран отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции в 29 мача, но това не бе достатъчно, за да помогне на тима да избегне изпадане от елита на Италия.

Според информацията Варди продължава да се наслаждава на футбола и вярва, че може да играе на високо ниво, включително във Висша лига, като интерес към него има и от нидерландския Фейенорд.

Варди има 200 гола в 500 мача за Лестър и остава емблематична фигура в историята на клуба, след като спечели както титлата във Висшата лига, така и ФА Къп, превръщайки се в един от най-великите играчи на „лисиците“.

За националния отбор на Англия той има 7 гола в 26 мача и беше част от състава за Евро 2016 и Световното първенство през 2018 година.