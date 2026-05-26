БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рома задържа Дониел Мален до 2030 година след силен втори полусезон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

"Вълците“ активираха откупната клауза и платиха 25 милиона евро на Астън Вила за нидерландския нападател

рома задържа дониел мален 2030 година силен втори полусезон
Слушай новината

Италианският Рома официално обяви, че е откупил правата на нидерландския нападател Дониел Мален от Астън Вила. Сделката е на стойност 25 милиона евро, а договорът на футболиста е до лятото на 2030 година.

Мален пристигна в Рим през януари 2026 година под наем, като условието за задължителен откуп бе класиране за европейските клубни турнири - цел, която "вълците“ изпълниха. Нападателят се превърна в ключова фигура за тима още с първите си изяви, като завърши сезона с впечатляващите 15 гола и 2 асистенции в общо 20 мача във всички турнири.

Особено силно бе представянето му в Серия А, където реализира 14 попадения в 18 срещи и поддържаше отлична резултатност от гол на всеки 105 минути. Освен това Мален се утвърди и като надежден изпълнител на дузпи, реализирайки три от четири опита.

С впечатляващата си ефективност и бърза адаптация нидерландецът се превърна в един от най-успешните зимни трансфери в Италия, а в Рома ясно показаха, че възнамеряват да градят бъдещето на атаката си около него.

#Рома ФК #Дониел Мален

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
3
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
4
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще видя изградена Национална детска болница
6
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
4
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Европейски футбол

Манчестър Сити води преговори с Енцо Мареска за наследник на Гуардиола
Манчестър Сити води преговори с Енцо Мареска за наследник на Гуардиола
Гледайте последния за сезона епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте последния за сезона епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад
Чете се за: 02:37 мин.
Падербон си осигури промоция в Бундеслигата Падербон си осигури промоция в Бундеслигата
Чете се за: 02:42 мин.
Испания с Ламин Ямал и Нико Уилямс, но без играчи на Реал за Мондиал 2026 Испания с Ламин Ямал и Нико Уилямс, но без играчи на Реал за Мондиал 2026
Чете се за: 02:55 мин.
Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Спряха строителството на незаконен комплекс в местността...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"В Референдум": 66% от българите не са обмисляли да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Примирието в Близкия изток: Иран ще отговори на американските атаки
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ