Рома задържа Дониел Мален до 2030 година след силен втори полусезон

Италианският Рома официално обяви, че е откупил правата на нидерландския нападател Дониел Мален от Астън Вила. Сделката е на стойност 25 милиона евро, а договорът на футболиста е до лятото на 2030 година.

Мален пристигна в Рим през януари 2026 година под наем, като условието за задължителен откуп бе класиране за европейските клубни турнири - цел, която "вълците“ изпълниха. Нападателят се превърна в ключова фигура за тима още с първите си изяви, като завърши сезона с впечатляващите 15 гола и 2 асистенции в общо 20 мача във всички турнири.

Особено силно бе представянето му в Серия А, където реализира 14 попадения в 18 срещи и поддържаше отлична резултатност от гол на всеки 105 минути. Освен това Мален се утвърди и като надежден изпълнител на дузпи, реализирайки три от четири опита.

С впечатляващата си ефективност и бърза адаптация нидерландецът се превърна в един от най-успешните зимни трансфери в Италия, а в Рома ясно показаха, че възнамеряват да градят бъдещето на атаката си около него.