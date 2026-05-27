Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Фабрегас убеждава Нико Пас да остане в Комо

Станко Димов
Спорт
Реал Мадрид може да си върне аржентинеца срещу скромна сума.

Рамон и Нико Пас, Комо
Снимка: БГНЕС
Според информации от Италия, Нико Пас е склонен да остане в Комо поне още един сезон, въпреки че бившият му клуб Реал Мадрид разполага с възможността да си го върне срещу сравнително ниската сума от 9 милиона евро това лято.

Аржентинският талант се оказа в центъра на своеобразна битка между Комо, който за първи път в историята си се класира за Шампионската лига, и Реал Мадрид – клубът, в чиято школа 21-годишният футболист прекара по-голямата част от развитието си.

Пас премина в италианския тим през лятото на 2024 година срещу едва 6 милиона евро. Сделката обаче включваше 50-процентна клауза при бъдещ трансфер в полза на Реал, както и серия от опции за обратно откупуване – за 8 милиона евро миналото лято, 9 милиона през настоящото и 10 милиона през 2027 година.

В последните месеци испанските медии нееднократно твърдяха, че „кралският клуб“ вече е взел решение да активира клаузата си и да върне халфа на „Сантиаго Бернабеу“.

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас обаче ясно заяви, че клубът иска да задържи отличения за полузащитник №1 на Серия А, а според журналиста Джанлука Ди Марцио и самият Нико Пас предпочита да продължи развитието си в Италия поне още година.

Интересът от страна на Реал Мадрид остава сериозен, а според публикацията Жозе Моуриньо също следи внимателно ситуацията около младия аржентинец.

От Комо се надяват, че предстоящите президентски избори в Мадрид, свързани с Флорентино Перес, могат да отклонят вниманието на испанския гранд. Реал разполага с по-малко от две седмици, преди клаузата за обратно откупуване да изтече за още една година.

#Нико Пас #ФК Реал Мадрид #Комо

