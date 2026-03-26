Нико Пас - между Реал Мадрид и Серия А

Като спортен директор Карлалберто Луди заяви, че има „голяма вероятност“ Нико Пас да остане още една година в клуба, както и изрази увереност, че Сеск Фабрегас ще продължи работата си „докато не се случи нещо изключително“.

Аржентинският талант Нико Пас е сред най-впечатляващите играчи в Серия А през този сезон, което доведе до информации в медиите, че Реал Мадрид може да си го върне в края на кампанията.

В интервю за Radio Radio Lo Sport обаче Луди подчерта, че очаква футболистът да остане на „Стадио Синигалия“.

„Има голяма вероятност Нико Пас да остане при нас още един сезон“, заяви той, цитиран от Calciomercato.com.

Както вече бе посочено и от президента на клуба Мирван Суварсо, бъдещето на играча зависи изцяло от Реал Мадрид, който разполага с опция да го откупи обратно до 2027 година и може да изравни всяка оферта към Комо в този период.

„Ситуацията е ясна – не можем да контролираме решенията на другите“, добави Луди.

„Доволни сме от него, а и той се чувства много добре при нас. Участие в европейските турнири би било в наша полза. Към момента шансовете да остане са високи, макар че трябва да се има предвид и факторът Световно първенство.“

Комо заема четвърто място в класирането на Серия А с три точки аванс пред Ювентус и Рома, което логично доведе до спекулации и около бъдещето на треньора Сеск Фабрегас.