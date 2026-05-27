НА ЖИВО: Кристъл Палас - Райо Валекано 1:0, Жан-Филип Матета откри

Началните минути се оказаха скучни и предпазливата игра на двата отбора ги лиши от сериозни положения. Първата такава бе в 10-та минута, когато Исмаила Сар отправи удар за символичните домакини, но той бе блокиран и попадна в ръцете на вратаря Аугусто Батала.

В 25-та минута символичните гости създадоха опасна атака. Центриране към Алемао отляво завърши с неточен удар, отишъл в аут.

В 36-та минута мачът бе спрян от испанците, които отказаха да вкарат топката в игра, тъй като видяха, че има проблеми с фенове на своя отбор по трибуните.

3 минути след това участникът в Ла Лига имаше нова възможност. Унай Лопес получи на границата на наказателното поле и стреля, а топката мина опасно покрай вратата на Дийн Хендерсън.

Англичаните също имаха добра възможност в добавеното време. Топката стигна до Тайрик Мичъл, но той не успя да отбележи отблизо с глава.

Кристъл Палас и Райо Валекано ще си оспорват трофея в Лигата на конференциите. Срещата на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг ще стартира от 22:00 часа българско време. За победителя това ще е първа титла на международно ниво.

Главен съдия на срещата е Маурицио Мариани от Италия.

Състави:

Кристъл Палас: Дийн Хендерсън, Джейди Кнаво, Максенс Лакроа, Шади Риад, Тайрик Мичъл, Даичи Камада, Адам Уортън, Даниел Муньос, Йереми Пино, Исмаила Сар и Жан-Филип Матета

Райо Валекано: Аугусто Батая, Андрей Рациу, Флориан Лежюн, Пате, Сис, Пеп Чавария, Оскар Валентин, Унай Лопес, Хорхе ду Фрутос, Иси Паласон, Алваро Гарсия и Алемао