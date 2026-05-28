Третото издание на книгата "Седемнадесет крачки към безсмъртието" ще бъде представено в София

Третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ ще бъде представено на 3 юни (сряда) от 11:00 часа в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“ в София.
Документалната творба на спортния журналист Диян Никифоров е посветена на най-големия успех на българския национален отбор по футбол, като проследява периода 1992-1994 година, който завършва с класирането на четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 година. Произведението съдържа любопитни факти, интервюта, емоционални спомени и над 100 снимки, а заглавието е препратка към общия брой изиграни мачове от националите от началото на квалификациите до края на Мондиала 1994.
Новото издание съдържа непубликувани досега фотоматериали, а в епилога е добавен цялостен поглед върху събитията на голямата звезда в българската селекция и носител на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков, който в обширен разговор от края на миналата година обобщава спомените си от дистанцията на времето.
На представянето в столицата на 3 юни за творбата ще говорят консултантите – един от героите в златното българско футболно поколение Красимир Балъков, и Валентин Михов, който е президент на БФС по време на квалификационната кампания.
„Тази книга е безпристрастно връщане назад към красивите спомени за едно романтично време, когато всеки един от нас си знаеше точното място и периметър на действие, за да може машината на българския футбол да върви напред“, коментира Михов.
„Книгата е написана с много любов, с вкус към детайла и художествено-документална прецизност, които придават автентичност, а оттам допринасят за едно потапяне в миналото по най-достоверния, най-автентичния начин“, казва Балъков.