ФИБА гласува доверие на Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов за световното първенство по баскетбол за жени до 17 г.

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) отправи ново признание към двама представители на България. Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов ще бъдат част от световното първенство за жени до 17 години, което ще се проведе в Бърно (Чехия) от 11 до 19 юли, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Сандра Велчева-Хънт е един от четиримата технически делегати, избрани за турнира. Това е поредно признание за генералния мениджър на Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) от страна на ФИБА. През март тя бе един от двамата технически делегати на квалификациите за Световното първенство за жени, които се проведоха в Ухан (Китай).

Венцислав Великов ще бъде сред 30-те съдии, които ще следят за спазване на правилата по време на срещите в Чехия. ФИБА отново се доверява на българския рефер, който през миналия месец имаше наряди по време на квалификациите за шампионата на планетата за жени, които бяха в Ухан.

Общо 16 държави ще бъдат част от шампионата за жени до 17 години в Бърно, сред които Австралия, Канада, Колумбия, Кот д′Ивоар, Чехия, Египет, Германия, Италия, Япония, Латвия, Мексико, Нова Зеландия, Китай, Словения, Испания и САЩ.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Световен баскетбол

Силен Александър Гавалюгов, но Санта Клара приключи в Мартенската лудост (ВИДЕО)
Силен Александър Гавалюгов, но Санта Клара приключи в Мартенската лудост (ВИДЕО)
Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“ Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Гавалюгов и Санта Клара намериха място в Мартенската лудост Александър Гавалюгов и Санта Клара намериха място в Мартенската лудост
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Гавалюгов бе избран в Идеалния отбор на финалите в WCC Александър Гавалюгов бе избран в Идеалния отбор на финалите в WCC
Чете се за: 01:47 мин.
Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост
Чете се за: 01:37 мин.
Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
