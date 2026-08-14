Тежка загуба за националния отбор на България до 16 г. на старта на еврошампионата по баскетбол в Дивизия А

Националният отбор на България за момичета U16 започна участието си на европейското първенство в Дивизия А с тежка загуба. Тимът ни отстъпи на Полша със 52:80 в Питещ.

Селекцията на Димитрис Пападопулос вече е с едно поражение на сметката си. На 15.08 (събота) момичетата ни играят с Испания от 15:30 часа.

Съставът на България влезе трудно в срещата и след 10 минути игра отстъпваше на противника си с 8 точки при 10:18. Втората четвърт бе напълно развностойна, но разликата от първи период остана на почивката.

Третата десетка отново бе спечелена от полякините след 20:15. Резултатността на българките още падна през последния период, което даде шанс на Полша да направи силна серия, за да увеличи още аванса си до края на двубоя.

Българките отстъпиха във всеки един показател от игра, но всички 12 състезателки записаха минути на терена.

Кармен Георгиева бе най-резултатна за тима ни с 18 точки, като овладя и 8 борби. Виктория Зелкова записа 12 точки.