Мбайе Ндиайе подсили Александър Везенков и европейския шампион Олимпиакос

Олимпиакос продължава да подсилва състава си и привлече сенегалското крило Мбайе Ндиайе от АСВЕЛ Вилюрбан. Така 26-годишният баскетболист ще стане съотборник на българската звезда Александър Везенков при действащия шампион в Евролигата.

Според информация на френския „Екип“ Олимпиакос е платил 400 хиляди евро за правата на Ндиайе. До трансфера се е стигнало и заради сериозните финансови затруднения на АСВЕЛ, който е принуден да намали разходите си за заплати.

Ситуацията във френския клуб, чийто президент е легендата Тони Паркър, е критична, като към момента само седем баскетболисти имат действащи договори. Част от проблемите проличаха и със Силвен Франсиско. Френският национален плеймейкър подписа с АСВЕЛ, но впоследствие напусна, без да изиграе нито един официален мач за отбора.

Ндиайе е продукт на френската баскетболна школа. Той започва кариерата си в Бург, след което преминава през Блоа, а през последните три сезона защитава цветовете на АСВЕЛ Вилюрбан.

Кариерата на сенегалеца премина и през сериозно изпитание през 2024 година, когато скъсани кръстни връзки го извадиха от игра за продължителен период. След възстановяването си той отново намери място на паркета, а сега получава възможност да направи следващата голяма крачка в кариерата си.

В Олимпиакос Ндиайе ще се присъедини към състав, в който една от водещите фигури е Александър Везенков. Гръцкият гранд влиза в новия сезон като актуален носител на трофея в Евролигата и с амбицията отново да бъде сред основните претенденти за европейския връх.