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Баскетболните национали до 16 г. пречупиха Украйна на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
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Момчетата на Божидар Гьорев взеха глътка въздух на шампионата в Северна Македония.

баскетболните национали пречупиха украйна европейското
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор за момчета до 16-годишна възраст ще спори за 13-то място на европейското първенство в Скопие и Гевгелия, Дивизия Б. Баскетболистите на Божидар Гьорев надделяха над Украйна със 78:73 в мач разпределение на позициите от 13-та до 16-та. В зала "Борис Трайковски" българите трябваше да правят обрат през първото полувреме, а в хода на второто удържаха своя успех.

Това означава, че в последния си мач на шампионата в Северна Македония младите "лъвове" ще играят срещу победителя от Северна Македония и Унгария, които ще се срещнат по-късно през деня.

Стартът бе сравнително равностоен и премина при размяна на водачеството, като Артьом Дордиай и Никола Цоков често бележеха за своите отбори. Постепенно символичните домакини вдигнаха оборотите в нападение и това даде резултат, за да се откъснат с 9 точки в края на дебютната част.

Символичните гости включиха на друга скорост в хода на втория период, когато Борис Цоков и Никола Тодоров основно дадоха тон за обрата. Украинците опитаха частичен отговор, но Марин Йошовски също се намеси и българите се изстреляха при 38:34 на голямата почивка.

Младите „лъвове“ продължиха в същия дух и при подновяването на играта, намирайки път към първа двуцифрена разлика, изкована от Борис Миленов, Йошовски и Тодоров. Украинският отбор този път не бе в състояние да отговори и българският тим се отскубна с 11 точки след 30 минути игра.

Точните стрелби на Майрослов Попов, Артьом Дмитренко и Дордиай показаха, че бившата съветска република няма да се предаде във финалната десетка, в която редуцираха изоставането си само до 3 точки. Впоследствие Илиян Пенков се намеси и помогна на символичните гости да удържат успеха до края.

Илиян Пенков даде тон на българите с 14 точки и 7 борби. Марин Йошовски финишира с 13 и 5 асистенции. Никола Тодоров наниза 12 точки, Борис Цоков има 11, 6 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания.

Артьом Дордиай бе над всички за украинците с 22 точки и 5 борби.

#Национален отбор на Украйна по баскетбол за момчета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие и Гевгелия #Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години

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