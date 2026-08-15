Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 г. записа първа победа на турнира "Словения Бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години постигна първи успех на турнира "Словения Бол". В Словени градец тимът, воден от треньорите Николай Николов и Милен Костов, се наложи над домакините от Словения със 101:96 в среща от група "А" на състезанието.

Така българите записаха баланс 1-2 в груповата фаза, а в събота от 10:30 часа ще излязат срещу Румъния в мач за разпределение на местата от пето до осмо в крайното класиране.

Националите изиграха страхотна първа част, след която водеха с 39:27. До почивката те държаха контрола върху срещата и имаха аванс от 56:45.

След паузата словенците реализираха 32 точки в третия период и обърнаха до 77:73 в своя полза, но в последната четвърт добри изяви на Димитър Гавалюгов, Рони Муса и Александър Попов допринесоха за успеха на България със 101:96.

Димитър Гавалюгов бе най-резултатен с 25 точки. Даян Симеонов и Рони Муса (5 борби) отбелязаха по 14 точки, а Александър Попов завърши с 10 точки и 9 борби.