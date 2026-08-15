Баскетболните национали до 16 г. с категоричен край на европейското

Българският национален отбор за момчета до 16-годишна възраст финишира на 13-то място своето участие на европейското първенство в Скопие и Гевгелия, Дивизия Б. Баскетболистите на Божидар Гьорев не срещнаха трудности срещу Северна Македония след 102:62 в мача за 13-та позиция. В зала „Борис Трайковски“ интрига имаше само в началото, но след това българите показаха, че ще доминират до края на срещата.

Така младите „лъвове“ приключиха с пет победи и три загуби на шампионата в западната ни съседка. Българският тим обаче имаше потенциал и за по-добро класиране, особено в груповата фаза, където пропусна възможност да си осигури място в Топ 8.

Началните минути преминаха в равностойно русло. Домакините разчитаха на Александър Котевски и Александър Зунзуровски да реализират, докато от българска страна това правеше основно Марин Йошовски. Последният получи подкрепа в нападение от Николай Джамбазов и Никола Тодоров, които се постараха гостите да се откъснат с 9 точки в края на дебютната част.

Серия от 21:9, дело на Борис Цоков, Йошовски, Тодоров и Джамбазов, позволи на българите да улеснят своята задача и да си осигурят двуцифрена преднина в хода на втория период. Северномакедонците трудно намираха отговор на солидното представяне в офанзивен план на младите „лъвове“, които се изстреляха на голямата почивка при 54:29.

През второто полувреме българският тим затвърди впечатленията, че няма спиране и до края не остави съмнения в своя категоричен успех.

Никола Тодоров (8 борби) и Николай Джамбазов (4 точни стрелби) дадоха тон за разгрома на българите с по 22 точки. Марин Йошовски приключи с 14 и 5 асистенции, Борис Цоков завърши с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Илия Коневски (4 тройки) и Александър Зунзуровски отговориха с по 13 точки за западните ни съседи.