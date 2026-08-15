БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните национали до 16 г. с категоричен край на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

13-то място за момчетата на Божидар Гьорев на шампионата в Скопие и Гевгелия.

Баскетболните национали до 16 г. с категоричен край на европейското
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за момчета до 16-годишна възраст финишира на 13-то място своето участие на европейското първенство в Скопие и Гевгелия, Дивизия Б. Баскетболистите на Божидар Гьорев не срещнаха трудности срещу Северна Македония след 102:62 в мача за 13-та позиция. В зала „Борис Трайковски“ интрига имаше само в началото, но след това българите показаха, че ще доминират до края на срещата.

Така младите „лъвове“ приключиха с пет победи и три загуби на шампионата в западната ни съседка. Българският тим обаче имаше потенциал и за по-добро класиране, особено в груповата фаза, където пропусна възможност да си осигури място в Топ 8.

Началните минути преминаха в равностойно русло. Домакините разчитаха на Александър Котевски и Александър Зунзуровски да реализират, докато от българска страна това правеше основно Марин Йошовски. Последният получи подкрепа в нападение от Николай Джамбазов и Никола Тодоров, които се постараха гостите да се откъснат с 9 точки в края на дебютната част.

Серия от 21:9, дело на Борис Цоков, Йошовски, Тодоров и Джамбазов, позволи на българите да улеснят своята задача и да си осигурят двуцифрена преднина в хода на втория период. Северномакедонците трудно намираха отговор на солидното представяне в офанзивен план на младите „лъвове“, които се изстреляха на голямата почивка при 54:29.

През второто полувреме българският тим затвърди впечатленията, че няма спиране и до края не остави съмнения в своя категоричен успех.

Никола Тодоров (8 борби) и Николай Джамбазов (4 точни стрелби) дадоха тон за разгрома на българите с по 22 точки. Марин Йошовски приключи с 14 и 5 асистенции, Борис Цоков завърши с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Илия Коневски (4 тройки) и Александър Зунзуровски отговориха с по 13 точки за западните ни съседи.

#Национален отбор на Северна Македония по баскетбол за момчета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие и Гевгелия #Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
2
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
5
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
6
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир...

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
3
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...

Още от: Баскетбол

Кошмар за България срещу Испания на Евробаскет до 16 години
Кошмар за България срещу Испания на Евробаскет до 16 години
Лидер на националния отбор акостира в Балкан Лидер на националния отбор акостира в Балкан
Чете се за: 03:10 мин.
Антетокумпо: Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА Антетокумпо: Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА
Чете се за: 01:30 мин.
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 г. записа първа победа на турнира "Словения Бол" Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 г. записа първа победа на турнира "Словения Бол"
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка загуба за националния отбор на България до 16 г. на старта на еврошампионата по баскетбол в Дивизия А Тежка загуба за националния отбор на България до 16 г. на старта на еврошампионата по баскетбол в Дивизия А
Чете се за: 01:12 мин.
Баскетболните национали до 16 г. пречупиха Украйна на европейското Баскетболните национали до 16 г. пречупиха Украйна на европейското
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Криминално
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Пожари продължават да бушуват на много места в Европа Пожари продължават да бушуват на много места в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Ще има ли „Еврогларус“ на „Евровизия 2027“? Ще има ли „Еврогларус“ на „Евровизия 2027“?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Седем души са задържани за отвличане, побой и грабеж на 26-годишна...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Археологически ребуси край Скутаре. Разгадаха ли произхода на...
Чете се за: 12:37 мин.
Новини от миналото
България спечели среброто в отборното класиране на световния...
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ