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Кошмар за България срещу Испания на Евробаскет до 16 години

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Спорт
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Националките допуснаха поражение с 13:128 във втория си мач от груповата фаза на първенството в дивизия „А“

кошмар българия испания евробаскет години
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Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години претърпя изключително тежко поражение във втория си двубой от eвропейското първенство в дивизия "А“ в Румъния. Българките отстъпиха на Испания с 13:128, като разликата в крайния резултат достигна 115 точки.

Испанският тим установи пълна доминация още от самото начало. България отбеляза само три точки през първата четвърт, която завърши при 35:3, а до почивката преднината на съперника продължи да нараства. Втората част приключи при 37:3 и така на полувремето резултатът вече беше 72:6.

Картината на паркета не се промени и след почивката. Испания спечели третата четвърт с 29:5, а последната с 27:2, за да оформи категоричното 128:13.

Българските националки срещнаха огромни затруднения в нападение и завършиха срещата с едва 13 реализирани точки. В същото време испанките демонстрираха отлична успеваемост в стрелбата и в един момент направиха впечатляваща серия от 39 поредни точки без отговор.

Най-резултатни за България бяха Рая Брайкова и Кармен Георгиева, които отбелязаха по 4 точки.

Това е второ поредно поражение за националките ни в група „С“ след загубата от Полша на старта на шампионата.

България ще завърши участието си в груповата фаза в неделя, 16 август, когато от 20:30 часа се изправя срещу Чехия.

#Национален отбор на Испания по баскетбол за момичета до 16 години #европейско първенство по баскетбол за момичета U16 #национален отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години

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