Кошмар за България срещу Испания на Евробаскет до 16 години

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години претърпя изключително тежко поражение във втория си двубой от eвропейското първенство в дивизия "А“ в Румъния. Българките отстъпиха на Испания с 13:128, като разликата в крайния резултат достигна 115 точки.

Испанският тим установи пълна доминация още от самото начало. България отбеляза само три точки през първата четвърт, която завърши при 35:3, а до почивката преднината на съперника продължи да нараства. Втората част приключи при 37:3 и така на полувремето резултатът вече беше 72:6.

Картината на паркета не се промени и след почивката. Испания спечели третата четвърт с 29:5, а последната с 27:2, за да оформи категоричното 128:13.

Българските националки срещнаха огромни затруднения в нападение и завършиха срещата с едва 13 реализирани точки. В същото време испанките демонстрираха отлична успеваемост в стрелбата и в един момент направиха впечатляваща серия от 39 поредни точки без отговор.

Най-резултатни за България бяха Рая Брайкова и Кармен Георгиева, които отбелязаха по 4 точки.

Това е второ поредно поражение за националките ни в група „С“ след загубата от Полша на старта на шампионата.

България ще завърши участието си в груповата фаза в неделя, 16 август, когато от 20:30 часа се изправя срещу Чехия.