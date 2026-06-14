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Баскетболистът Джеймс Хардън е арестуван за незаконно притежание на оръжие

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Спорт
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Според данни на съда в окръг Харси в щата Тексас, 36-годишният гард е задържан в 3:41 часа сутринта в събота

Баскетболистът Джеймс Хардън е арестуван за незаконно притежание на оръжие
Снимка: БТА
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Баскетболната звезда Джеймс Хардън е бил арестуван и му е повдигнато обвинение за незаконно притежание на оръжие, съобщава ESPN.

Според данни на съда в окръг Харси в щата Тексас, 36-годишният гард е задържан в 3:41 часа сутринта в събота, след като на седалката на автомобил, който е негово притежание, е бил забелязан пистолет. Според документите оръжието не е било в кобур и е било оставено на видно място.

Хардън е официално регистриран в ареста в 4:57 часа сутринта, а по-късно е освободен, след като е платил гаранция в размер на 100 долара. Според информация на уебсайта на съдебната канцелария, първото му явяване пред съда е насрочено за 22 юни. В съдебните документи Хардън е посочен като жител на Хюстън.

"Кливланд Кавалиърс са наясно с ареста на Джеймс Хардън тази сутрин и в момента събират допълнителна информация. Поддържаме връзка с Джеймс и неговите представители и ще продължим да следим развитието на случая, когато бъде налична нова информация. На този етап няма да правим допълнителни коментари", пише в официално изявление на клуба, за който играе носителят на приза за най-полезен играч от 2018 година.

След половин сезон в Кливланд, Джеймс Хардън може да стане свободен агент в края на този месец. Очакванията обаче са той да подпише нов договор за няколко години и да остане в тима на Кавалиърс, където пристигна през февруари от Лос Анджелис Клипърс.

Хардън, който е 11-кратен участник в Мача на звездите на НБА, завърши плейофите със средни показатели от 19,2 точки и 5,5 асистенции, помагайки на отбора си да достигне до финалите на Източната конференция, където отстъпи на шампиона Ню Йорк Никс.

#Кливланд Кавалиърс #Джеймс Хардън

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