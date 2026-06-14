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Виктор Уембаняма: Това е най-големият урок в живота ми

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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22-годишният французин отбеляза 19 точки и 14 борби за Сан Антонио Спърс, който загуби финалната серия с Ню Йорк Никс с 1-4

йорк никс ликува трофея нба галерия
Снимка: БГНЕС
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Центърът на Сан Антонио Спърс - Виктор Уембаняма, смята, че загубата от Ню Йорк Никс във финалите на Националната баскетболна асоциация е "най-големият" урок в кариерата му, но той ще го използва, за да се зареди за следващия сезон.

22-годишният французин отбеляза 19 точки и 14 борби в петия мач от финалната серия, загубен с 90:94, в който тимът му за пореден мач пропиля двуцифрен аванс, натрупан още преди полувремето.

Уембаняма завърши сезона с най-лошото си представяне в нападение в серията, отбелязвайки 19 точки, само 3 от които дойдоха в четвъртата четвърт.

Иначе тимът на Сан Антонио завърши редовния сезон на второ място в Западната конференция, но отстрани миналогодишния шампион Оклахома Сити Тъндър във финалите на Запад след решаващ седми мач. Срещу Ню Йорк обаче тексасци изпуснаха двуцифрена преднина в четири от петте си мача и загубиха серията у дома.

„Очевидно не бяхме готови. Не бях готов да спечеля титлата, това е очевидно. По отношение на желанието да се представим добре, интензивността и усилията, бяхме на добро ниво, както и аз. Но опитът... грешките. Не ни липсва талант или способности, но правим твърде много грешки, аз правя твърде много грешки“, призна той.

„Това е най-големият урок в живота ми. Ще науча повече от всякога“, подчерта Уембаняма.

Французинът каза, че е „разочарован“ от факта, че „поне 100 мача“ го делят от потенциално завръщане на финалите през 2027 г., мислейки за редовния сезон, който ще започне през есента.

„Ще трябва да имам това чувство предвид, да забавя темпото и да се представям постоянно в продължение на 100 мача“, въздъхна той.

„Едно от нещата, които научих, е, че маржът за грешка е много малък. Доминирахме през по-голямата част от серията, но грешките ни бяха наказани строго. Не можем да имаме толкова значителни възходи и падения“, добави французинът.

Попитан да погледне напред към летните си тренировки, Уембаняма каза, че иска „да работи още по-усилено, за да бъде по-устойчив“.

„Искам да запазя ума си свеж, да контролирам играта през цялото време. Това е, което е толкова поразително в Джейлън Брънсън“, похвали той гарда на Никс и MVP на финалите.

„Твърде много пъти съм пасивен, когато нямам контрола над играта, който бих искал да имам, и това ми коства“, обясни Уембаняма.

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#Плейофи на НБА 2026 #Виктор Уембаняма #Ню Йорк Никс #Сан Антонио Спърс

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