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20 клуба ще участват отново в Евролигата, Бешикташ влиза в турнира за сметка на Монако

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Спорт
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"Орлите" заменят френския Монако, който само преди година игра финал в Евролигата.

20 клуба ще участват отново в Евролигата, Бешикташ влиза в турнира за сметка на Монако
Снимка: cumhuriyet.com
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Най-силната баскетболна организация в Европа - Евролигата, обяви в петък, че през новия сезон 2026/27 в нея отново ще участват 20 клуба, както бе и през предходната кампания 2025/26.

Сред участниците в турнира обаче има една промяна. В надпреварата влиза вицешампионът на Турция Бешикташ, който през миналия сезон игра финал във втория по сила турнир в Европа - Еврокупата.

"Орлите" заменят френския Монако, който само преди година игра финал в Евролигата. През последните 12 месеца обаче тимът срещна сериозни финансови затруднения, което доведе и до отпадането му от турнира, макар и през тази седмица да успя да спечели титлата във Франция.

Отборът на Апоел Тел Авив, който домакинства в София и Ботевград по-голямата част от мачовете си през миналия сезон, също е сред участниците за следващия сезон.

Аут обаче остават отборите от Русия заради продължаващия военен конфликт в Украйна, а гръцките Арис и ПАОК, които също бяха изявили желание да се присъединят, не получиха покани.

Ето и всички отбори, които ще участват в Евролигата през сезон 2026/27:

Анадолу Ефес (Турция), Бешикташ (Турция), Цървена звезда (Сърбия), Дубай (ОАЕ), Олимпия Милано (Италия), Барселона (Испания), Байерн Мюнхен (Германия), Фенербахче (Турция), Апоел Тел Авив (Израел), Баскония (Испания), Асвел-Лион Вильорбан (Франция), Макаби Тел Авив (Израел), Олимпиакос (Гърция), Панатинайко (Гърция), Париж (Франция), Партизан (Сърбия), Реал Мадрид (Испания), Валенсия (Испания), Виртус Болоня (Италия) и Жалгирис Каунас (Литва).

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#Евролига 2026/2027 #БК Бешикташ #БК Монако

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