Всички участници в турнира Еврокъп бяха потвърдени, Балкан Ботевград също е сред тях

Всички 32 клуба, които ще участват във втория по сила баскетболен турнир в Европа - Еврокъп, през сезон 2026/27, бяха потвърдени официално от Евролигата, която администрира надпреварата.

Сред тях е и шампионът в Националната баскетболна лига Балкан Ботевград. За участието на "зелените" в надпреварата бе съобщено още преди около две седмици, а сега те вече знаят и имената на всичките си потенциални съперници. Един от тях е шампионът на Франция Монако, който през миналия сезон игра в плейофите на Евролигата, а през по-миналия достигна и до финала в турнира.

Двадесет и един от отборите, които ще участват в Еврокъп през новия сезон, са с петгодишен лиценз, докато останалите 11 имат такъв само за следващия сезон. Балкан е сред тези с едногодишно разрешение.

Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29 и 30 септември, а в предходната седмица ще бъде даден и стартът в Евролигата.