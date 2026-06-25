Апоел Тел Авив отново посочи "Арена София“ като резервен вариант за мачовете си в Евролигата

Израелският баскетболен клуб Апоел Тел Авив отново включи „Арена София“ като резервен вариант за провеждането на домакинските си срещи в Евролигата през сезон 2026/2027.

От клуба съобщиха, че са регистрирали столичната зала като алтернативно място за домакинствата си, в случай че обстановката не позволи мачовете да се играят в Израел. Подобен подход беше приложен и през миналия сезон, когато тимът беше принуден да провежда част от дейността си извън страната.

От Апоел подчертаха, че през новата кампания възнамеряват да базират цялата си спортно-техническа и административна дейност в Израел. Според официалната позиция на клуба състезателите, треньорският щаб и служителите ще пребивават в страната през целия сезон.

"Ясният и недвусмислен приоритет на клуба е домакинските ни мачове да се играят в Тел Авив“, заявиха от ръководството на Апоел чрез официалните си комуникационни канали.

Въпреки това, регистрацията на "Арена София“ като резервен вариант гарантира, че отборът ще разполага с готово решение при евентуална необходимост от провеждане на срещите си извън Израел. За българската столица това би означавало възможност отново да приеме двубои от най-престижния европейски клубен баскетболен турнир.