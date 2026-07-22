Баскетболната Зала на славата ще открие изложба, посветена на Стеф Къри

Баскетболната Зала на славата ще открие нова изложба, посветена на звездата на Голдън Стейт Уориърс - Стеф Къри. Това ще бъде първият случай в историята, в който активен играч е почетен по такъв начин.

"Да бъда част от баскетболната Зала на славата по този начин е трудно да се опише с думи. Когато мисля за пътешествието си, си спомням за хората, които вярваха в мен, работата, която се случваше, когато никой не гледаше и моментите, които ме оформиха на терена и извън него. Това, че тази история ще бъде разказана докато все още играя, е нещо, което не приемам с лека ръка", заяви Стеф Къри, цитиран от ESPN.

Изложбата под наслов "Stephen Curry: Beyond the Arc" ("Стеф Къри: Отвъд линията за три точки") ще бъде открита за посетители в Спрингфийлд, Масачузетс, в петък. Тя ще включва експонати от олимпийските и шампионските му успехи, екипировка, носена в мачове, както и архивни кадри, проследяващи пътя му от пренебрегван млад талант до един от най-успешните играчи в историята на НБА и четирикратен шампион на лигата.

"Стеф не само пренаписа начина, по който се играе баскетболът, но също даде пример за това как да бъдеш модел за подражание. Това е наистина исторически момент за нас и за баскетболните фенове по света", каза президентът на Залата на славата Джон Долева.

През есента 38-годишният Къри ще започне 18-ия си сезон в НБА, като до момента има средни показатели от 24,8 точки, 6,3 асистенции и 4,7 борби. Той е и играчът с най-много отбелязани тройки в историята на лигата с 4248.