ЛА Лейкърс подсили защитата си с Матис Тайбул

Лос Анджелис Лейкърс продължава активната си селекция през лятото, след като привлече свободния агент Матис Тайбул. Според ESPN 29-годишното крило ще подпише едногодишен договор на стойност 3,3 милиона долара с калифорнийския гранд.

Преди да вземе окончателното си решение, Тайбул е провел разговори със старши треньора Джей Джей Редик и звездата на отбора Лука Дончич. Баскетболистът е останал впечатлен от ролята, която му е предложена в защитната схема на Лейкърс, и е дал съгласието си да се присъедини към тима.

Австралийският национал е сред най-добрите защитници на своя пост в НБА и два пъти е намирал място във втория Идеален защитен отбор на лигата. През последните четири сезона и половина той защитаваше цветовете на Портланд Трейл Блейзърс.

Избран в драфта през 2019 година, Тайбул започна кариерата си във Филаделфия 76ърс, въпреки че първоначално беше избран от Бостън Селтикс и впоследствие разменен. До момента той има 377 мача в НБА, в които записва средно по 5,0 точки, 2,0 борби и 1,1 асистенции.

През последните два сезона крилото демонстрира и сериозна ефективност от далечно разстояние, реализирайки 41,8% от стрелбите си за три точки, макар че заради здравословни проблеми изигра едва 45 срещи.

Матис Тайбул се превръща в седмото ново попълнение на Лейкърс това лято. Преди него клубът привлече Зайеър Уилямс, Уокър Кеслър, Сандро Мамукелашвили, Колин Секстън, Куентин Граймс и Кевон Лууни, с което ясно демонстрира амбициите си за атака на върха през новия сезон.