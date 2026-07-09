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От Милуоки признаха, че раздялата с Янис е болезнена, но неизбежна

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Генералният мениджър Джон Хорст заяви, че трансферът на Адетокунбо е бил най-доброто решение както за клуба, така и за гръцката суперзвезда

От Милуоки признаха, че раздялата с Янис е болезнена, но неизбежна
Снимка: AP Photo
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Генералният мениджър на Милуоки Бъкс Джон Хорст коментира за първи път раздялата с Янис Адетокунбо, след като двукратният носител на наградата за Най-полезен играч в НБА официално премина в Маями Хийт.

Хорст призна, че Бъкс губят най-важния си баскетболист, но подчерта, че решението е било взето след внимателна преценка и е в интерес и на двете страни.

"Никой не седи и не казва, че сме по-добър отбор след размяната на Янис. Той е един от най-великите баскетболисти в историята на играта и безспорно най-великият в историята на нашия франчайз“, заяви генералният мениджър.

По думите му Милуоки не е бил принуден да осъществи сделката заради оставащия договор на гръцкия национал, но клубът е преценил, че е настъпил подходящият момент за промяна. Адетокунбо неведнъж бе заявявал желанието си да продължи кариерата си в отбор с реални шансове за шампионската титла.

"Може би сме прави, може би грешим. Но това беше възможност, която сметнахме за най-добра както за него и неговото бъдеще, така и за нас и посоката, в която искаме да се развиваме“, добави Хорст.

Ръководителят на Бъкс изрази увереност, че Янис винаги ще бъде посрещан като легенда в Милуоки.

"Той ще се върне в нашата зала още много пъти. Знам, че всеки път ще получава овации на крака и уважението, което заслужава за всичко, което направи за този град, феновете и организацията“, каза още Джон Хорст.

#Янис Адетокунбо #Милуоки Бъкс

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