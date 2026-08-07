Локомотив Пловдив подсили състава си с национала Евгени Хаджирусев

Локомотив Пловдив официално обяви привличането на Евгени Хаджирусев. 30-годишният гард става най-новото попълнение в състава на „черно-белите“, които продължават селекцията си за предстоящия сезон.

Хаджирусев е висок 193 сантиметра и разполага със сериозен опит както в Националната баскетболна лига, така и на международната сцена. В кариерата си той е носил екипите на Левски, Рилски спортист, Берое, Академик Пловдив, Черноморец и Черно море Тича, а също така има участия и в турнира FIBA Europe Cup.

Гардът е преминал през всички национални гарнитури на България и е защитавал цветовете на представителния мъжки отбор.

От Локомотив приветстваха новото си попълнение с послание в социалните мрежи: "Добре дошъл в черно-бялото семейство, Евгени! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи с Локомотив.“

С привличането на Хаджирусев пловдивският клуб добавя класа и опит в задната линия, разчитайки той да има ключова роля в амбициите на отбора през новата кампания.