Ивица Вукотич остава начело на баскетболния Миньор 2015

Старши треньорът Ивица Вукотич ще продължи да води Миньор 2015 и през сезон 2026/2027, съобщиха официално от баскетболния клуб чрез профила си в социалната платформа Фейсбук.

Това ще бъде неговият четвърти сезон в клуба, след като пое отбора през втората половина на 2024/2025.

"Пожелаваме му здраве, късмет и един силен сезон, изпълнен с победи и незабравими емоции!

До края на месеца ще обявим и състезателите, които ще защитават жълто-черните цветове на Миньор 2015 през новия сезон", информираха от Миньор 2015.