БК Славия обяви завръщането на женския си представителен отбор в А група

Славия официално обяви завръщането на женския си представителен отбор в А група. След последното си участие в елита през сезон 2021/2022, „белите“ отново ще имат женски тим, поставяйки началото на нов амбициозен проект, насочен към възраждането и устойчивото развитие на женския баскетбол в клуба.

Новината беше съобщена чрез специално видео, публикувано в официалните социални мрежи на клуба. С него Славия не само даде старт на новата си глава в женския баскетбол, но и представи инициативата Slavia Nation – кампания, организирана изцяло в подкрепа на женското направление в клуба.

Инициативата има за цел да обедини всички привърженици, бивши състезатели, родители, партньори и приятели на клуба, които желаят да подкрепят развитието на женския баскетбол. Всички средства, събрани чрез Slavia Nation, ще бъдат използвани изцяло за развитието на женския отбор и неговата дейност. Мениджър на проекта се очаква да бъде Калина Иванова – бивша състезателка на няколко столични клуба, сред които и Славия, която ще отговаря за организацията и развитието на женското направление.

В следващите седмици клубът ще представи състава, треньорския щаб и целите си за предстоящия сезон, както и още инициативи, свързани с развитието на женското направление.