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Баскетболният Черно море с нов генерален спонсор

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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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"Моряците" смениха своето име.

Баскетболният Черно море с нов генерален спонсор
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Параходство Български морски флот (БМФ) е новият генерален спонсор на баскетболния Черно море, обяви на пресконференция днес президентът на варненския клуб д-р Георги Ганчев. Той допълни, че през новия сезон тимът ще носи името Черно море Navibulgar.

По думите му това е началото на едно ново партньорство, което надхвърля традиционните спонсорски договори между две емблематични институции за Варна - Параходство Български морски флот и баскетболния клуб Черно море. Георги Ганчев изказа своята голяма благодарност към мажоритарните собственици на Параходство Български морски флот - Кирил и Георги Домусчиеви, както и на по думите му "моторът на тази обща идея - Александър Калчев".

"Аз наистина съм даже леко притеснен, защото знаете, че други спортни проекти, които има в нашия холдинг, по-специално нашите собственици, второто място го приемат като загуба и целите, които ще си поставяме, ще са сериозни. Надявам се да имаме пълната подкрепа на феновете, защото тя е най-важна. Това го правим за Варна. Варна е нещо, което обединява. И наистина съм благодарен за възможността, защото по този начин ще помогнем наистина на спорта и ще направим Варна да изглежда по-добре, а не само да насочват с пръст, че сме в Североизточния ъгъл на България и не стоим добре", заяви изпълнителният директор на компанията Александър Калчев.

Той коментира, че БМФ помага на Лудогорец също, но не би казал, че стои толкова сериозно зад разградския тим, но помага. Калчев припомни, че дружеството помага и на няколко варненски спортни клуба от групата на Черно море, като плуването, водната топка, гимнастиката.

"Договорът е до края на 2027 година, но естествено нещо, което сме започнали, не само в БМФ, а въобще в холдинга, е устойчиво и върви нататък", каза още Калчев и допълни, че перспективите, които виждат, са значително по-дълги.

Той обясни, че е разбрал, че клубът има наистина затруднения с финансирането, което е провокирало в него идеята да помогнат по някакъв начин.

"Отново отбелязвам, че мажоритарните собственици на БМФ ме подкрепиха в тази идея, тъй като и те съзнават, че е хубаво да помагаме на каузите на града, където сме ситуирани. В общи линии бих казал, че наистина лесно се получи и съм сигурен, че ще бъде нещо, което ще даде добавена стойност и няма да е еднодневка", каза още Александър Калчев.

На пресконференцията той получи екип на Черно море Navibulgar, който му бе връчен от президента на клуба Георги Ганчев.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Черно море

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