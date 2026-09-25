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Панатинайкос победи Париж Баскет в първия кръг от Евролигата

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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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В друг мач Дубай Баскет нанесе изненадващо поражение на финалиста от миналия сезон Реал Мадрид със 78:77.

Снимка: БГНЕС
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Гръцкият Панатинайкос победи Париж Баскет с 91:72 като домакин в Атина в мач от първия кръг на баскетболната Евролига.

Носителят на седем титли от надпреварата поведе още в първата четвърт и не изпусна преднината си през целия мач, като след 30 минути игра тя беше 25 точки. Така възпитаниците на Желко Обрадович заеха временно първото място в класирането с най-добра точкова разлика и започнаха по най-добрия начин сезона, в който ще се опитат отново да се завърнат директно в плейофите, след като през миналата кампания завършиха седми и се наложи да минават през плей-ин турнира.

Силвен Франсиско поведе гръцкия тим с 18 точки и 4 асистенции, Матиас Лесор добави 15 точки и 9 борби, а Гершон Ябуселе записа 13 точки и 5 борби при завръщането си в Евролигата след две години в Националната баскетболна асоциация (НБА).

За Париж най-резултатен беше Тайсън Етиен със 17 точки.

Дубай Баскет нанесе изненадващо поражение на финалиста от миналия сезон Реал Мадрид със 78:77, след като преди броени дни в турнира за Суперкупата на Евролигата отстъпи на същия съперник.

В останалите мачове Жалгирис надигра Цървена звезда с 83:77 като гост, докато АСВЕЛ Лион-Вильорбан постигна домакински успех срещу Макаби Тел Авив с 84:74.

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#Евролига 2026/2027 #БК Париж #Париж Баскетбол #БК Панатинайкос

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