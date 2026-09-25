Дубай Баскет се наложи над Реал Мадрид на старта на Евролигата

Дубай Баскет нанесе изненадващо поражение на Реал Мадрид в мач от първия кръг на Евролигата. Домакините се наложиха със 78:77, след като преди броени дни в турнира за Суперкупата на Евролигата отстъпиха на същия съперник.

Дуейн Бейкън поведе тима от Обединените арабски емирства с 24 точки, 5 борби и 4 асистенции, а Маккинли Райт допринесе с 12 точки и 5 борби.

Най-добър за "кралския клуб" беше Тео Маледон с 11 точки и 6 асистенции, новото попълнение Деймиън Джоунс добави 10 точки и 5 борби, а Микаел Янтунен записа 10 точки в първия си мач в редовния сезон от Евролигата с екипа на Реал.