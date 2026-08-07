Симеон Лепичев се завърна в Спартак Плевен

Спартак Плевен официално обяви завръщането на Симеон Лепичев в състава си. Българският баскетболист отново ще носи екипа на плевенския клуб през сезон 2026/27, след като през изминалата кампания натрупа ценен опит в Италия.

От клуба приветстваха завръщането на един от любимците на феновете с публикация в социалните мрежи.

"След успешния си престой в БК Спартак Плевен и ценния опит, натрупан в Италия, Симеон Лепичев отново ще носи екипа на Спартак. Един от вашите любимци се завръща в представителния отбор за сезон 2026/2027, готов да вложи своята енергия, опит и борбен дух в преследването на новите цели пред клуба“, написаха от плевенския тим.

През миналия сезон Лепичев защитаваше цветовете на италианския Сиаз Пиаца Армерина в Серия Б, а сега отново ще бъде част от амбициите на Спартак Плевен за предстоящото първенство.