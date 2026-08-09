Отборът на Спартак Плевен привлече американското крило/център Тре Уилямс, който днес навършва 26 години, съобщиха от клуба.

"Мощно присъствие под коша, сериозна физика и доказана способност да влияе на играта и в двете фази - Тре Уилямс вече е част от представителния мъжки отбор на клуба. С височина от 203 см и тегло 113 кг американското крило/център идва в Спартак след впечатляващ сезон с Еносис Неон в Кипърската Дивизия A. През сезон 2025-26 Тре записва средно по 17 точки, 10,3 борби и 1,2 чадъра средно на мач, при 62 % успеваемост от игра", написаха плевенчани в социалните мрежи.

"Преди професионалната си кариера Тре Уилямс прекарва пет сезона в NCAA D1, като през 2024-а помага на отбора си да се класира за March Madness за пръв път от 1977 година насам. Добре дошъл в "Балканстрой", Тре!", добавиха от Спартак.