Джокович без подгряващ турнир, но с шампионска амбиция на Уимбълдън

Новак Джокович отново привлече вниманието преди старта на Уимбълдън, след като реши да пропусне традиционните подготвителни турнири на трева. Решението на 24-кратния шампион от Големия шлем предизвика дискусии сред тенис анализаторите, а някои дори поставиха въпроса дали сърбинът няма физически проблеми.

Допълнителни въпросителни се появиха, след като Джокович се отказа и от демонстративния турнир в Хърлингам. Световният тенис елит обаче получи ясен знак, че седемкратният шампион на Уимбълдън продължава подготовката си по план.

Сърбинът проведе интензивна тренировка на корт №1 в "Ол Ингланд Клъб" заедно с действащия шампион Яник Синер. Двамата излязоха на корта след съвместното занимание на водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка и американката Джесика Пегула.

Джокович не е играл официален мач от загубата си срещу бразилския талант Жоао Фонсека на "Ролан Гарос", но липсата на подготвителен турнир далеч не е нещо необичайно за него. През годините той неведнъж е пристигал в Лондон без участие в официални турнири на трева преди началото на надпреварата.

На 39 години сърбинът ще преследва рекордна осма титла на Уимбълдън, с която ще се изравни с Роджър Федерер по брой трофеи на най-престижния турнир в света. Освен това евентуален триумф би му донесъл и рекордна 25-а титла от Големия шлем.

Бившият номер 1 на Великобритания Грег Руседски смята, че Джокович остава сред основните фаворити за отличието.

„За мен той е вторият фаворит за титлата. Не бива да забравяме, че победи Яник Синер на Australian Open през януари, когато почти никой не очакваше това. Срещу Карлос Алкарас също започна отлично финала, преди испанецът да вдигне нивото си“, коментира Руседски.

Според него именно тревните кортове дават на Джокович отлична възможност да атакува нов исторически успех.

„На трева Новак не се нуждае от допълнителни турнири. Той е един от най-добрите играчи на тази настилка в историята. Седем титли на Уимбълдън говорят достатъчно. Никой не трябва да го отписва“, добави британецът.

Джокович вече няколко дни тренира в Лондон и постепенно навлиза във форма за поредния си щурм към тенис безсмъртието.