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Джак Дрейпър достигна първия си полуфинал за сезона в Ийстбърн

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Спорт
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Британецът се справи убедително с Габриел Диало и продължава битката за титлата преди старта на Уимбълдън

Джак Дрейпър достигна първия си полуфинал за сезона в Ийстбърн
Снимка: БГНЕС
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Джак Дрейпър се класира за полуфиналите на турнира на трева в Ийстбърн, след като победи Габриел Диало с 6:1, 6:4. За британския тенисист това е първо достигане до тази фаза на турнир от ATP през настоящия сезон.

24-годишният представител на домакините, който работи с легендата Анди Мъри, демонстрира солидна игра и контролираше събитията на корта през по-голямата част от двубоя. Единственият по-сериозен проблем за него дойде в началото на втория сет, когато загуби подаването си, но бързо възстанови инициативата и затвори мача в два сета.

Дрейпър завърши срещата с 25 печеливши удара и едва девет непредизвикани грешки. На полуфиналите той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Юго Юмбер и Кентен Алис.

„Чувствам се страхотно. Обичам този турнир и за мен беше важно да натрупам мачове преди Уимбълдън. Гордея се с представянето си днес срещу много силен съперник“, коментира британецът след успеха.

Другият полуфиналист е Тоби Самюъл. Британецът, влязъл в основната схема като „щастлив губещ“, постигна най-значимата победа в кариерата си, елиминирайки осмия поставен Хуан Серундоло. Следващият му съперник ще бъде Ян Чоински.

#тенис турнир в Ийстборн 2026 #Джак Дрейпър

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