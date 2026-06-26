Яник Синер ще срещне сърбин на старта в Уимбълдън, Новак Джокович ще премери сили с китаец

Световният №1 в тениса Яник Синер (Италия) ще започне защитата на титлата си от Уимбълдън срещу Миомир Кецманович (Сърбия).

25-годишният италианец, който през миналата година отстрани Григор Димитров в четвъртия кръг по пътя към първата си титла от надпреварата, започва в горната част на схемата и е основен кандидат да повтори успеха си в отсъствието на Карлос Алкарас. Испанецът все още се възстановява от контузия в китката и ще пропусне втори пореден турнир от Големия шлем.

Носителят на седем титли на тревните кортове в Лондон Новак Джокович (Сърбия) ще играе в първия кръг срещу Ибин У (Китай).

Шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев (Германия), който е поставен под №2 в отсъствието на Алкарас, стартира срещу Александър Блокс (Белгия).

Най-добрият български тенисист Григор Димитров, който получи място в схемата с "уайлд кард", ще стартира срещу квалификанта Дейн Суийни (Австралия).

Първият кръг от турнира започва в понеделник, а финалът ще бъде на 12 юли.