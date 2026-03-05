Започна кандидатстудентската кампания в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ започна кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година.

От 4 март кандидат-студентите могат да подават онлайн заявления за участие в изпитите от първата и втората кандидатстудентска сесия. Срокът за първата сесия е до 31 март, а за втората – до 1 юни.

Първата изпитна сесия ще се проведе през април, а втората – през юни. След това кандидат-студентите ще могат да се регистрират за класиране между 12 юни и 2 юли.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 9 юли, а окончателното – на 21 юли.

За новата учебна година университетът ще признава оценките от държавните зрелостни изпити като конкурсен резултат за почти всички бакалавърски специалности.