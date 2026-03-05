БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

Започна кандидатстудентската кампания в Софийския университет

Чете се за: 00:52 мин.
проблем изпит системата допусна кандидат студентите чужбина
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ започна кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година.

От 4 март кандидат-студентите могат да подават онлайн заявления за участие в изпитите от първата и втората кандидатстудентска сесия. Срокът за първата сесия е до 31 март, а за втората – до 1 юни.

Първата изпитна сесия ще се проведе през април, а втората – през юни. След това кандидат-студентите ще могат да се регистрират за класиране между 12 юни и 2 юли.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 9 юли, а окончателното – на 21 юли.

За новата учебна година университетът ще признава оценките от държавните зрелостни изпити като конкурсен резултат за почти всички бакалавърски специалности.

Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора
Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора
Днес отбелязваме Световния ден за борба със затлъстяването Днес отбелязваме Световния ден за борба със затлъстяването
Чете се за: 00:30 мин.
"Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа "Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа
Чете се за: 00:55 мин.
Новините 04.03.2026 г. Новините 04.03.2026 г.
Чете се за: 03:55 мин.
Първата изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив Първата изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
Ден на отворените врати в Софийския университет Ден на отворените врати в Софийския университет
Чете се за: 00:57 мин.

Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
