Тервел Зафиров и Радослав Янков преодоляха квалификациите в Шпиндлерув Млин

Българите Тервел Зафиров и Радослав Янков преодоляха квалификациите и се класираха за осминафиналите на старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Янков се нареди 12-и в пресявките, след като записа общо време от 1:05.35 минута. Замфиров зае 16-о място с 1:05.52 минута.

Третият българин Александър Кръшняк отпадна в квалификациите, след като не завърши второто спускане по синьото трасе.

Първо време даде Даниеле Багоца (Италия) - 1:04.36 минута.

При жените България няма участничка.



Осминафиналите започват в 14.00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.